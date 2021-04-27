Пожар на подстанции: в связи с масштабным аварийным отключением электричества собрался кризисный штаб

Кризисная комиссия собралась в Йыгеваском здании спасательной команды по адресу Айя, 36, где ток идет от генератора. Ведется тесное сотрудничество с Elektrilevi, которое связалосьс крупными клиентами, на данный момент серьезных проблем в работе предприятий нет. Работу Йыгеваской больницы обеспечивает генератор. В состоянии готовности находятся генераторы, которые при необходимости будут использованы для тока в критических местах.

Отключение электричества вызвано пожаром на подстанции на улице Энергия в Йыгева, сообщение о котором поступило в центр тревоги в 9.17. Спасатели ликвидировали пожар к 12.20. Специалисты Elektrilevi занимаются восстановлением электроснабжения в регионе, но, по последним прогнозам, полное восстановление электроснабжения всех клиентов может продлиться до 11 часов в среду.

Электрики занимаются выявлением аварии, которая могла привести к пожару на подстанции. Они обмениваются информацией с инспекторами Лыунаского спасательного центра, которых при необходимости задействуют в расследовании.

У дома спасательной команды по адресу Айя, 36 создан пункт зарядки мобильных телефонов для местных жителей. Водоснабжение на двух первых этажах многоквартирных домов в Йыгева должно быть восстановлено благодаря генераторам. Подача воды остальным в пределах города ориентировочно возобновится после 15 часов.

Топливо для автомобилей можно получить на заправке Alexela Õuna, где работает генератор. Остальные фирмы также ищут варианты возобновления продажи топлива.

Мачта мобильной связи Telia оснащена генератором, таким образом, не должно быть проблем со связью. Остальные операторы мобильной связи ищут решение проблемы.

Электронная почта и настольные телефоны волостной управы Йыгева не работают, обращаться следует на мобильные телефоны.

Котельная не работает.