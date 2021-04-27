Пожар на подстанции: в связи с масштабным аварийным отключением электричества собрался кризисный штаб
Во вторник во второй половине дня в Лыунаском спасательном центре для оказания помощи в работе Йыгеваской волостной кризисной комиссии собрался региональный кризисный штаб — эксперты штаба помогут волостной кризисной комиссии и предприятию Elektrilevi в составлении прогнозов вероятных проблемных мест и выработке решений, связанных с пожаром на подстанции на улице Энергия в Йыгева и вызванным им масштабным отключением электроснабжения.