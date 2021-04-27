Прокурор запросил от семи до 16 лет колонии для экс-полицейских, задержавших Ивана Голунова

В ходе прений сторон в Мосгорсуде прокурор Татьяна Парщинцева запросила Игорю Ляховцу - 16 лет, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву - 12 лет, Денису Коновалову - семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, как сообщил Интерфаксу адвокат Алексей Губкин, обвинитель попросила суд удовлетворить гражданский иск в размере 5 млн рублей, заявленный потерпевшим, а также лишить подсудимых права занимать должность на государственной службе.

Прения сторон проходили в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы с грифом секретно.

Спецкора «Медузы» (издание признано в России выполняющим функции иностранного агента) Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. Журналист не признавал себя виновным и настаивал на том, что наркотики были подброшены ему полицейскими.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Спустя пять дней после задержания на фоне масштабной общественной кампании МВД прекратило дело против Голунова «из-за недоказанности его причастности к совершению преступления».

Вскоре пятерых полицейских, которые были причастны к задержанию журналиста, уволили и обвинили в фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков. По версии следствия, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Голунов сейчас проходит по этому делу потерпевшим.

Дело против экс-полицейских

На скамью подсудимых попали экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные: бывшие оперуполномоченные Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Коновалов - единственный, кто признал вину на стадии расследования и рассказал, что действительно подбросил запрещенные вещества в момент задержания в рюкзак журналиста, а затем положил пакет с наркотиками во время обыска на шкаф в квартире Голунова.

Другие фигуранты дела отрицают свою причастность к преступлению, а экс-начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Ляховец назвал предъявленное ему обвинение «полетом фантазии».

24 декабря 2020 года представитель прокуратуры огласила в суде обвинительное заключение, согласно которому Ляховец был главным инициатором фальсификации дела против Голунова. Подбросить наркотики он решил, «будучи заинтересованным в продвижении по службе», заявила гособвинитель.