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Полиция ищет 65-летнего мужчину, ушедшего из дома призрения

Хейно. ФОТО: Politsei ja piirivalveamet

Полиция просит помочь выяснить местонахождение 65-летнего Хейно, который сегодня днем ушел в неизвестном направлении из дома призрения в волости Мульги.

Всего неделю назад мужчина аналогичным образом ушел в неизвестном направлении из дома призрения и был объявлен в розыск. Тогда его нашли в Колга-Яани.

По оценке полиции, в этот раз он может двинуться в сторону Вильянди, и не исключено, что он также может попробовать добраться туда, голосуя на дороге. Полиция устанавливает возможные направления движения мужчины.

Поскольку пожилой мужчина может плохо ориентироваться и не понимать, что происходит вокруг, он может попасть в беду без посторонней помощи. Поэтому важно, чтобы вы, если заметите его, оставались с ним рядом и вызвали помощь, позвонив по номеру 112.

Рост Хейно - 180 см, у него короткие светлые волосы. На нем черная зимняя куртка, серая водолазка и темные джинсы.

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