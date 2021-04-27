Полиция ищет 65-летнего мужчину, ушедшего из дома призрения
Полиция просит помочь выяснить местонахождение 65-летнего Хейно, который сегодня днем ушел в неизвестном направлении из дома призрения в волости Мульги.
Полиция просит помочь выяснить местонахождение 65-летнего Хейно, который сегодня днем ушел в неизвестном направлении из дома призрения в волости Мульги.
Всего неделю назад мужчина аналогичным образом ушел в неизвестном направлении из дома призрения и был объявлен в розыск. Тогда его нашли в Колга-Яани.
По оценке полиции, в этот раз он может двинуться в сторону Вильянди, и не исключено, что он также может попробовать добраться туда, голосуя на дороге. Полиция устанавливает возможные направления движения мужчины.
Поскольку пожилой мужчина может плохо ориентироваться и не понимать, что происходит вокруг, он может попасть в беду без посторонней помощи. Поэтому важно, чтобы вы, если заметите его, оставались с ним рядом и вызвали помощь, позвонив по номеру 112.
Рост Хейно - 180 см, у него короткие светлые волосы. На нем черная зимняя куртка, серая водолазка и темные джинсы.