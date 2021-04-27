Полиция ищет 65-летнего мужчину, ушедшего из дома призрения

Всего неделю назад мужчина аналогичным образом ушел в неизвестном направлении из дома призрения и был объявлен в розыск. Тогда его нашли в Колга-Яани.

По оценке полиции, в этот раз он может двинуться в сторону Вильянди, и не исключено, что он также может попробовать добраться туда, голосуя на дороге. Полиция устанавливает возможные направления движения мужчины.

Поскольку пожилой мужчина может плохо ориентироваться и не понимать, что происходит вокруг, он может попасть в беду без посторонней помощи. Поэтому важно, чтобы вы, если заметите его, оставались с ним рядом и вызвали помощь, позвонив по номеру 112.