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  • Нарвский изобретатель Алексей Юлле строит невероятные мотоциклы ради искусства

Нарвский изобретатель Алексей Юлле строит невероятные мотоциклы ради искусства

Алексей Юлле в своей мастерской в Нарве. Здесь для иностранных заказчиков рождается эргономичная мебель, а для души - необычные мотоциклы и песни. ФОТО: Николай Андреев

Лет 30 назад преподаватель нарвского 14-го ПТУ Алексей Юлле был известен далеко за пределами города. Сделанные им вместе с учениками самодельные машины и мотоциклы побеждали на всесоюзных конкурсах, их технические решения испытывали и изучали на крупных заводах. Но потом Алексей уехал в Финляндию на клубнику, да так и остался там жить. Теперь он снова работает в Нарве - делает здесь полезную для здоровья мебель на экспорт, а в свободное время создает произведения искусства, которые к тому же ездят.

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На самой окраине Кренгольма иногда можно услышать бешеный рев мотора - это изобретатель обкатывает свои новые мотоциклы. За последние годы здесь появился сумасшедший карт для бездорожья, крошечный байк для дошкольника, мотоцикл-бензовоз, несколько "самокатов" с передним приводом и другая необычная техника.

Алексей Юлле рассказал, с чего началось его творчество, и почему он уехал в Финляндию, где прожил 30 лет. А также показал, чем занимается теперь в своей мастерской на родине - в Нарве.

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