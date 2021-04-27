Нарвский изобретатель Алексей Юлле строит невероятные мотоциклы ради искусства
Лет 30 назад преподаватель нарвского 14-го ПТУ Алексей Юлле был известен далеко за пределами города. Сделанные им вместе с учениками самодельные машины и мотоциклы побеждали на всесоюзных конкурсах, их технические решения испытывали и изучали на крупных заводах. Но потом Алексей уехал в Финляндию на клубнику, да так и остался там жить. Теперь он снова работает в Нарве - делает здесь полезную для здоровья мебель на экспорт, а в свободное время создает произведения искусства, которые к тому же ездят.