В Эстонии возраст применения вакцины AstraZeneca понизили с 60 до 50 лет

На собрании во вторник, 27 апреля, государственная комиссия по иммунопрофилактике приняла решение о снижении рекомендуемого возраста для применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую до этого предлагали только людям старше 60 лет.

Теперь вакину можно будет колоть людям начиная с 50 лет. Эксперты отмечают, что новое возрастное ограничение никак не повлияет на существующий план вакцинации.