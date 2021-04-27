В Эстонии возраст применения вакцины AstraZeneca понизили с 60 до 50 лет
Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте 50 лет и старше, пишет Rus.ERR.
Государственная комиссия по иммунопрофилактике рекомендовала вакцинировать препаратом AstraZeneca людей в возрасте 50 лет и старше, пишет Rus.ERR.
На собрании во вторник, 27 апреля, государственная комиссия по иммунопрофилактике приняла решение о снижении рекомендуемого возраста для применения вакцины от коронавируса AstraZeneca, которую до этого предлагали только людям старше 60 лет.
Теперь вакину можно будет колоть людям начиная с 50 лет. Эксперты отмечают, что новое возрастное ограничение никак не повлияет на существующий план вакцинации.
К концу недели в Эстонию прибудет 67 000 доз вакцины AstraZeneca, из которых 40 000 могут быть использованы в качестве первого укола.