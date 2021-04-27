Россия внесла Эстонию в список недружественных стран

В список недружественных для России стран входят девять государств, сообщил во вторник телеканал «Россия 1». Эти страны - США, Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Украина, Польша, Чехия и Великобритания.

Также "Интекрфакс" сообщил, что послы Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии в среду вызваны в МИД России.

МИД РФ сообщил о составлении списка недружественных стран в понедельник. По словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, список составлен по распоряжению президента Владимира Путина.

Указ президента запрещает представительствам «недружественных» государств нанимать на работу «физических лиц на территории Российской Федерации».

Правительство может при необходимости вносить изменения в список «недружественных стран».