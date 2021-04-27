Российский блогер получил шесть лет колонии за смерть подруги в прямом эфире

По данным следствия, в ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк в арендуемом частном доме на территории Раменского городского округа в прямом эфире транслировал, как он выпивает алкоголь с погибшей и ее знакомой. В ходе ссоры Решетняк стал избивать девушку, а затем выставил ее из дома в неотапливаемую бойлерную, где позднее и обнаружил девушку без сознания. Потерпевшая умерла до приезда врачей, у нее обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому.