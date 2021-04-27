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  • С 3 мая в Латвии начнется вакцинация населения без разделения по приоритетным группам

С 3 мая в Латвии начнется вакцинация населения без разделения по приоритетным группам

Вакцина. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Вакцинация всего населения Латвии без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство страны во вторник, 27 апреля, пишет Rus.TVNET.

Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.

В настоящее время для вакцинации против Covid-19 в Латвии использовано 262 602 вакцины в следующих приоритетных группах:

  • 45 447 дозы получили жители с хроническими заболеваниями,
  • 105 890 доз получили люди старше 60 лет,
  • 69 194 дозы получили работники органов здравоохранения,
  • 14 244 дозы получили социальные работники.

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