С 3 мая в Латвии начнется вакцинация населения без разделения по приоритетным группам
Вакцинация всего населения Латвии без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство страны во вторник, 27 апреля, пишет Rus.TVNET.
Вакцинация всего населения Латвии без разделения по приоритетным группам начнется с 3 мая, согласовало правительство страны во вторник, 27 апреля, пишет Rus.TVNET.
Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.
В настоящее время для вакцинации против Covid-19 в Латвии использовано 262 602 вакцины в следующих приоритетных группах: