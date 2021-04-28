Ср, 28.04.2021
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В Эстонии за неделю выявили более ста завезенных случаев коронавируса

Отпуск. Иллюстративное фото. ФОТО: Caro / Oberhaeuser/Caro / Oberhaeuser

На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 111 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, 23 пассажира с коронавирусом прибыли из Египта, 11 - из Финляндии, 8 - из России.

Из Швеции прибыли 6, из Нидерландов - пять пассажиров, у которых выявили заражение Covid-19.

Всего завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну. 

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