В Эстонии за неделю выявили более ста завезенных случаев коронавируса
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 111 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет Rus.ERR.
На прошлой неделе в Эстонии было выявлено 111 привезенных из-за границы случаев заражения коронавирусом, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, 23 пассажира с коронавирусом прибыли из Египта, 11 - из Финляндии, 8 - из России.
Из Швеции прибыли 6, из Нидерландов - пять пассажиров, у которых выявили заражение Covid-19.
Всего завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 21 страну.