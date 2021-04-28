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В результате пожара в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

Пожар в рижском хостеле. ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщает TVNET со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

По имеющейся в данный момент информации, в горящем здании были найдены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь, а 24 человека были эвакуированы. Рижская дума начала подыскивать им временное жилье. 

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству LETA, что после вызова служба отправила на место происшествия четыре бригады медиков. Шесть пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одни пострадавшие получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но в госпитализации они не нуждались.

Как пишет в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших -  иностранцы. Здание находится в государственной собственности. Хостел в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются. В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных, около десяти автомашин VUGD и два автоподъемника. 

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться. В здании горят коридор на последнем, шестом, этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы. Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона. Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения.

Как сообщили в Rīgas satiksme, укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др. С другой стороны, движение трамваев по улице Кр. Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.

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