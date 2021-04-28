В результате пожара в хостеле в центре Риги погибли восемь человек

Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.

По имеющейся в данный момент информации, в горящем здании были найдены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь, а 24 человека были эвакуированы. Рижская дума начала подыскивать им временное жилье.

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству LETA, что после вызова служба отправила на место происшествия четыре бригады медиков. Шесть пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одни пострадавшие получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но в госпитализации они не нуждались.

.@NMPdienests nodoti deviņi cietuši cilvēki, bet evakuēti 20 cilvēki. Notikuma vietā Merķeļa ielā Rīgā (posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai) ir slēgta satiksme. https://t.co/RcmcrnUsx9 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021

Как пишет в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности. Хостел в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются. В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных, около десяти автомашин VUGD и два автоподъемника.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться. В здании горят коридор на последнем, шестом, этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы. Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона. Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения.