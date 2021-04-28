В результате пожара в хостеле в центре Риги погибли восемь человек
Сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщает TVNET со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Сегодня утром, 28 апреля, в центре Риги в результате пожара погибли восемь человек, сообщает TVNET со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу.
Вызов на улицу Меркеля поступил незадолго до 5 часов утра. На верхнем этаже шестиэтажного дома горели квартира и крыша.
По имеющейся в данный момент информации, в горящем здании были найдены восемь погибших. Еще как минимум девять человек пострадали и получили медицинскую помощь, а 24 человека были эвакуированы. Рижская дума начала подыскивать им временное жилье.
@breakinglv ugunsgrēks Merķeļa ielā pic.twitter.com/gSVMaMgo3s— Ev (@MarissaAngell) April 28, 2021
Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила агентству LETA, что после вызова служба отправила на место происшествия четыре бригады медиков. Шесть пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Одни пострадавшие получили ожоги, другие отравились продуктами горения. Еще два человека были осмотрены врачами на месте происшествия, но в госпитализации они не нуждались.
.@NMPdienests nodoti deviņi cietuši cilvēki, bet evakuēti 20 cilvēki. Notikuma vietā Merķeļa ielā Rīgā (posmā no A. Čaka ielas līdz Kr. Barona ielai) ir slēgta satiksme. https://t.co/RcmcrnUsx9— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 28, 2021
Как пишет в соцсетях мэр Риги Мартиньш Стакис, по имеющейся в его распоряжении информации, пожар произошел в хостеле, и большинство пострадавших - иностранцы. Здание находится в государственной собственности. Хостел в настоящее время горит на площади около 140 квадратных метров, и работы по тушению пожара продолжаются. В тушении пожара участвуют более полусотни пожарных, около десяти автомашин VUGD и два автоподъемника.
В настоящее время огонь еще не локализован, и зона горения может измениться. В здании горят коридор на последнем, шестом, этаже и прилегающие к нему жилые помещения. Пламя охватило также конструкции крыши и теплоизоляционные материалы. Из-за пожара перекрыто движение на участке улицы Меркеля от улицы Чака до улицы Кр. Барона. Этот участок улицы активно используется общественным транспортом, поэтому в его движение внесены изменения.
Как сообщили в Rīgas satiksme, укорочен маршрут 15-го троллейбуса, другой общественный транспорт направлен по соседним улицам, например, по улице Чака и др. С другой стороны, движение трамваев по улице Кр. Барона не нарушено, хотя в некоторых местах в районе пожара отключено электричество.