К концу лета Järve Keskus удивит своих покупателей

Все общие зоны центра, детские уголки и зоны отдыха станут еще уютнее. В процессе реконструкции центр также обеспечит комфорт для посетителей: все магазины остаются открытыми, а большая часть строительных работ ведется в ночное время, когда центр закрыт.

«Самый важный для многих жителей столицы торговый центр во время строительных работ будет открыт, и мы обеспечим посетителям удобный доступ ко всем популярным магазинам, – сказал исполнительный директор Järve Keskus Роме Арумаа. – Наша задача – обеспечить комфортное передвижение посетителей и во время строительства, а более шумные работы запланированы в ночное время. В результате получится центр, оформленный в соответствии с нашим новым брендбуком – он будет радовать как покупателей, которые хотят сделать перерыв в шопинге, так и тех, кто пришел в центр с детьми».

За почти 20 лет работы Järve Keskus стал явным лидером и любимым торговым центром в районе: ежегодно его посещают в среднем 4,2 миллиона человек.

Благодаря удобному доступу Järve Keskus стал домашним магазином для многих таллиннцев, а за предметами интерьера сюда приезжают со всех концов Эстонии.

«Сильной стороной Järve Keskus является чрезвычайно богатый выбор товаров для интерьера, особенно мягкой мебели. Например, в ассортименте магазинов центра представлены более 7000 диванов и кресел», — рассказал Арумаа.

Järve Keskus – крупнейший в Эстонии центр товаров для дома и интерьера, и стремится постоянно расширять ассортимент. «Сейчас именно в Järve Keskus можно найти крупнейшие представительские магазины или эксклюзивных представителей целого ряда брендов. Амбиции центра также представляют интерес и для других известных магазинов товаров для дома и интерьера. Скоро к нашей почти сотне магазинов товаров для интерьера добавится еще несколько», — поделился новостями Арумаа.