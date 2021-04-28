Ср, 28.04.2021
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Утром большая часть Йыгева все еще была без электричества

Katkestuste kaart Elektrilevi veebilehelt näitas kell 7.39, et suur hulk Jõgeva linnast on endiselt vooluta. ФОТО: Kuvatõmmis

И хотя фирма Elektrilevi пообещала восстановить электричество в Йыгевамаа в утренние часы, в большей части Йыгева этого так и не произошло.

Карта отключений Elektrilevi показала, что в 7:39 в Йыгева по-прежнему без электричества находились более 2000 домохозяйств. Среди них детские сады, несколько магазинов и больница. В то же время работа больницы не нарушена из-за отсутствия электричества, потому что вчера там был запущен принципиально новый резервный генератор, пишет Tartu Postimees.

Волостная управа Йыгева передала от Elektrilevi информацию о том, что в ближайшие несколько часов будет предпринята попытка восстановить электричество. Согласно первоначальному прогнозу, электричество в городе должно восстановиться к 13:00. 

Большинство жителей Йыгева находятся без электричества уже сутки.

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