Утром большая часть Йыгева все еще была без электричества

Карта отключений Elektrilevi показала, что в 7:39 в Йыгева по-прежнему без электричества находились более 2000 домохозяйств. Среди них детские сады, несколько магазинов и больница. В то же время работа больницы не нарушена из-за отсутствия электричества, потому что вчера там был запущен принципиально новый резервный генератор, пишет Tartu Postimees.