В Йыгева по-прежнему обесточено более 900 клиентов

В среду в 14:30 предприятие Elektrilevi восстановило подачу электричества еще для 1300 потребителей в городе Йыгева и окрестностях, которые были обесточены из-за пожара на подстанции во вторник утром, сообщило предприятие.

Урегулированием кризисной ситуации, продолжающейся более суток, занимались почти полсотни сотрудников Elektrilevi и его партнеров, два десятка из них напрямую связаны с восстановительными работами в Йыгева.

Поначалу предприятие рассчитывало возобновить подачу электричества в течение 24 часов, то есть к 11:00 в среду, но работы заняли больше времени, чем ожидалось.

«Ночью во время подключения новых кабелей под новой подстанцией возникла непредвиденная задержка, несколько соединений пришлось переделать, что привело к дополнительной трате времени. Дополнительное время потребовалось и на фазирование, то есть подключение новой подстанции к сети электропередач, где все три фазы должны совпадать с остальной сетью. В противном случае будет невозможно снабжать потребителей электроэнергией. Сложности добавляет то, что предыдущая подстанция была уничтожена, поэтому отсутствуют упрощающие фазирование сравнительные данные», - пояснил директор по жизненно важным услугам Elektrilevi Юри Клаассен.