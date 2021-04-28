Ford намерен сам выпускать аккумуляторы для электромобилей

Компания намерена в следующем году открыть на юго-востоке штата Мичиган центр по разработке аккумуляторов стоимостью $185 млн. Как заявил главный инженер Хау Тай-Танг, в конечном итоге Ford планирует сам выпускать батареи для электромобилей.

Аккумуляторы на сегодняшний день являются самым дорогим компонентом электромобилей, на них приходится не менее четверти общей стоимости, а предприятия по производству аккумуляторов требуют огромных инвестиций, отмечает The Wall Street Journal.