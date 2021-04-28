Коронавирус выявлен у 396 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 216 человек, 175 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Ляэне-Вирумаа — 20, в Пярнумаа — 19, в Ярвамаа — 18, в Тартумаа — 13, в Вильяндимаа — десять, в Пыльва- и Валгамаа — по девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Йыгевамаа — пять, в Вырумаа — два, в Ляэнемаа — один новый случай. На Хийумаа не выявлено ни одного заражения. В случае семи положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 422,2 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,6% от общего количества сделанных тестов.

В больницах открыли 34 истории болезни, в стационарном лечении нуждается 371 пациент

По состоянию на утро 28 апреля в больницах находится 371 пациент с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 42 находятся на ИВЛ.

В общей сложности открыли 34 новые истории болезни с COVID-19. Выписали 45 человек, еще восьмерых перевели в нековидное отделение.

Всего в стационарном лечении нуждалось 7% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 68 лет. 279 (75%) пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.

За сутки не зарегистрировано ни одной смерти. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1148 человек, инфицированных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершен 6971 случай заболевания COVID-19 у 6714 человек.

По состоянию на 28 апреля выздоровели 109 860 человек. Из них истории болезни 71 962 человек (65,5%) завершены, у 37 898 человек (34,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 1 274 663 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 121 232 положительных первичных результата (9,5% от общего количества тестов).

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии против COVID-19 привиты 316 638 человек, две дозы вакцины получил 104 991 человек

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 316 638 человек, из которых обе дозы получили 104 991 человек. За сутки была введена 6851 доза. В общей сложности ввели 411 580 доз вакцины.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.