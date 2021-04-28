Коронавирус выявлен у 396 жителей Эстонии
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4757 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 396, то есть 8,3% от общего количества.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4757 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 396, то есть 8,3% от общего количества.
Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 216 человек, 175 новых случаев приходится на Таллинн.
В Ида-Вирумаа прибавилось 52, в Ляэне-Вирумаа — 20, в Пярнумаа — 19, в Ярвамаа — 18, в Тартумаа — 13, в Вильяндимаа — десять, в Пыльва- и Валгамаа — по девять, в Рапламаа — восемь, на Сааремаа — семь, в Йыгевамаа — пять, в Вырумаа — два, в Ляэнемаа — один новый случай. На Хийумаа не выявлено ни одного заражения. В случае семи положительных результатов анализов в Регистре народонаселения не было указано место жительства.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 422,2 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,6% от общего количества сделанных тестов.
В больницах открыли 34 истории болезни, в стационарном лечении нуждается 371 пациент
По состоянию на утро 28 апреля в больницах находится 371 пациент с COVID-19, из которых 56 нуждаются в интенсивной терапии, из них 42 находятся на ИВЛ.
В общей сложности открыли 34 новые истории болезни с COVID-19. Выписали 45 человек, еще восьмерых перевели в нековидное отделение.
Всего в стационарном лечении нуждалось 7% от общего количества пациентов. Средний возраст пациентов, находящихся в стационаре, составляет 68 лет. 279 (75%) пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет.
За сутки не зарегистрировано ни одной смерти. Всего в Эстонии с начала пандемии умерло 1148 человек, инфицированных коронавирусом.
На сегодня в больницах завершен 6971 случай заболевания COVID-19 у 6714 человек.
По состоянию на 28 апреля выздоровели 109 860 человек. Из них истории болезни 71 962 человек (65,5%) завершены, у 37 898 человек (34,5%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено 1 274 663 теста на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 121 232 положительных первичных результата (9,5% от общего количества тестов).
С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.
В Эстонии против COVID-19 привиты 316 638 человек, две дозы вакцины получил 104 991 человек
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 316 638 человек, из которых обе дозы получили 104 991 человек. За сутки была введена 6851 доза. В общей сложности ввели 411 580 доз вакцины.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
Скачайте приложение HOIA
Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.
По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 274 652 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 6650 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 134.
Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.
На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.
Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала
Показатели заражения коронавирусом начали снижаться, также уменьшается количество пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении. Однако уровень заражаемости коронавирусной инфекцией в Эстонии по-прежнему очень высок. Именно поэтому все мы должны приложить усилия, чтобы ситуация продолжала улучшаться, и мы могли постепенно начать возвращение к нормальной жизни.
Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.
Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.