Поимка шайки преступников потрясла наркорынок Эстонии

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью криминального бюро Ляэнеской префектуры Тармо Вярат сказал, что кульминация длившейся более полугода работы по поимке преступников наступила 24 марта, когда полицейские задержали в Таллинне не перекрестке Нарвского шоссе и улицы Козе серебристую Toyota.

«Во время обыска машины на заднем сиденье в мусорном мешке мы нашли четыре вакуумные упаковки с белым порошком. Экспресс-тест показал, что речь идет об амфетамине, и его там было более четырех килограммов», - рассказал Вярат. По его словам, находившиеся в автомобиле 45-летний, 49-летний и 30-летний мужчины были задержаны в качестве подозреваемых за владение и оборот наркотических веществ в большом количестве. Вечером того же дня полицейские задержали в Таллинне четвертого человека, — 49-летнего мужчину — который занимался оборотом наркотиков вместе с задержанными ранее людьми, а у него дома в Пярну полицейские нашли две десятка граммов кокаина.

По словам Вярата, у полиции имелась предварительная информация о том, что преступная сеть поставляла наркотики главным образом из Ида-Вирумаа в Пярну: «И в случае задержанных в Таллинне людей мы знали, что наркотики должны были попасть в Пярну. Но полиции было важно задержать посредников именно в Таллинне, чтобы они не успели по пути избавиться от вещества».

Во время организованных в Таллинне задержаний, в Ида-Вирумаа полиция задержала еще двух членов сети: 41-летнего мужчину в Кохтла-Ярве и 38-летнего мужчину в Нарве. Последний ранее наказывался за незаконный оборот наркотических веществ.

По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Идаской префектуры Дмитрия Кабанова, ключевым вопросом в разоблачении сети были оперативное реагирование и действия полиции: «Задержания мы провели одновременно в разных местах, чтобы не позволить преступным группам обмениваться информацией. Таким образом была нарушена сеть преступников, промышлявших большим количеством наркотиков».

За полгода сотрудники Ляэнеской префектуры задержали семь человек, которые входили в наркосеть, и у которых сыщики конфисковали 7,7 килограмма амфетамина.

В Идаской префектуре при задержании двух человек изъяли 11 килограммов амфетамина. Изъятых 19 килограммов амфетамина хватило бы для одурманивания 146 000 человек, а преступники наварились бы на уличной торговле на сумму в 380 000 евро.

По ходатайству прокуратуры арестованы пятеро подозреваемых: из них трое Пярнуским уездным судом и двое — Вируским уездным судом. «В случае такого большого количества наркотиков есть основание предполагать, что деятельность была организованной, поэтому прокуратура сочла необходимым оформить арест подозреваемых», - объяснила помощник прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Теэли Мяги.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Мари Луук сказала, что в случае задержанных в Ида-Вирумаа и арестованных подозреваемых заслуживает внимания то, что оба прежде отбыли длительные сроки заключения: «Например, один арестованный провел в тюрьме за предыдущее преступление пять с половиной лет, что на его законопослушность, к сожалению, никак не повлияло. Уже через семь месяцев после освобождения он нашел и восстановил преступные связи, через которые можно было получить наркотики в огромных объемах — килограммами. Также он нашел каналы сбыта веществ».