Двое пожилых людей пострадали при пожаре и остались без крыши над головой

«Я проинформировал волость Сааремаа, что людям необходимо найти жилье», - сказал Saarte Hääle руководитель спасательного округа Сааремаа Маргус Линдмяэ.

Много дыма, чуть меньше огня и неизмеримое количество воды для тушения - этот небольшой дом для двоих вчера днем ​​стал непригодным для проживания.

Хозяин пытался потушить пожар до прибытия спасателей, но ему этого не удалось, он получил ожоги и обгорели волосы.

Хозяйка не была в прямом контакте с огнем, но вдохнула дым. Оба пожилых человека были доставлены в больницу Курессааре на машине скорой помощи.

Спасателей вызвали на улицу Кеваде в Курессааре вчера в 15.11. Первыми приехали спасатели из Курессааре, затем спасатели из Пихтла, Кихельконда, а также из Ориссаара. Пожару был присвоен уровень опасности, требующий столь широкого вмешательства.

Снаружи спасателям пришлось вскрыть конструкции крыши, чтобы получить доступ к очагу возгорания. Кустарник вокруг дома создавал проблемы для пожарных, из-за которых лестницы нельзя было надежно закрепить на крыше. Поэтому на этот раз спасателям пришлось в первую очередь заняться уничтожением куста.

Маргус Линдмяэ сказал, что пожар начался в одной из комнат по неизвестной пока причине.