Хостел на улице Меркеля в Риге работал незаконно: новые подробности о трагическом пожаре в центре Риги
- В результате пожара в хостеле погибли восемь человек
- Пожар локализован, а общая площадь горения - 250 квадратных метров
- Полиция возбудила уголовное дело о трагическом пожаре в хостеле
- Стакис: хостел, в котором произошел пожар, был незаконным
Сегодня, 28 апреля, в 10:00 состоялась удаленная пресс-конференция. Представители ответственных служб информировали о пожаре на улице Меркеля в Риге, в результате которого погибли восемь человек.