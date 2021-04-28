Количество политических партий в Эстонии сократилось до 12

По данным Коммерческого регистра, партия "Воля народа", существовавшая с ноября 2018 года, была ликвидирована 19 апреля.

В конце прошлого года ликвидировали и партию "Богатство жизни", которую зарегистрировали примерно в одно время с "Волей народа".

Если партия "Богатство жизни" участвовала в выборах в Рийгикогу, то "Воля народа" на них свой список не выставляла. Ее основатель Мадис Сютт с января 2021 года состоит в партии Isamaa.