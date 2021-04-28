Зеленский назвал оптимальное место для встречи с Путиным

"Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол - это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта. Именно по этой причине в Апостольскую столицу часто в истории обращались для решения конфликтов между государствами и развития мирного будущего", - сказал Зеленский в интервью газете La Repubblika, текст которого опубликован на сайте президента Украины в среду.

Так глава государства ответил на вопрос "Может ли Рим или Ватикан стать местом двусторонней встречи президентов Украина и России?".

По словам Зеленского, место встречи должно вызывать доверие обеих сторон, а посредник с таким авторитетом может предоставить ту уверенность, которой не хватает попыткам договориться Украине и России.

"В этом Ватикан отличается от других мировых игроков: он остается исключительно моральной силой и всегда действует незаинтересованным образом, не имея военно-политических или экономических интересов. Это и авторитет, и искреннее желание помочь, и гарантии ответственности. Папа Римский по своему призванию является пророком мира", - добавил президент.

Зеленский выразил уверенность, что встреча обязательно состоится. "Встреча, для начала, предстоит на территории, которая олицетворяет мир и диалог", - подытожил Зеленский.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его офиса Андрею Ермаку. "Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться. Главное - в сути разговора, а место и время являются деталями", - сказал Зеленский.

27 апреля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он работает над организацией встречи президентов Украины и России, "однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров". "Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита "нормандского формата", нужно обговорить большое количество вопросов, и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - заявил Ермак.

В Кремле приветствовали инициативу Зеленского о проведении встречи с Путиным, но подчеркивают, что этот диалог должен затрагивать исключительно вопросы двусторонних отношений. "Желание разговаривать всегда можно только приветствовать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. По его словам, замруководителя администрации президента Дмитрий Козак "находится в постоянном контакте с офисом президента Украины".