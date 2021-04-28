«Сделаем! 2+2» ⟩ Зарегистрировано свыше 1700 толок, регистрация продолжается
Сегодня в богатом видовым разнообразием саду в Пяэскюла будет дан старт субботнему Дню полезных дел «Сделаем! 2+2», в рамках которого зарегистрировано уже более 1700 толок. К семейному Дню полезных дел этого года приурочено создание почти 700 лужаек с полевыми цветами и растениями, строительство почти 400 ящиков для компоста и пара сотен гостиниц для насекомых по всей Эстонии. Все жители Эстонии приглашаются к участию в «Сделаем! 2+2», чтобы 1 мая выполнить в семейном кругу необходимую посильную работу с соблюдением всех мер безопасности и действующих ограничений. Регистрация толок продолжается на сайте www.teemeara.ee.