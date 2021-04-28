«Сделаем! 2+2» ⟩ Зарегистрировано свыше 1700 толок, регистрация продолжается

По словам руководителя Дня полезных дел «Сделаем! 2+2» Тармо Тюйра, интерес жителей Эстонии к участию в Дне полезных дел на радость высок. «Число зарегистрированных на данный момент толок говорит о том, что в Эстонии уже очень ждали всеэстонский День полезных дел», – сказал Тюйр. – «Особенно радует, что в разных уголках Эстонии планируют создать поддерживающие видовое разнообразие лужайки с полевыми растениями, а также вызывает восхищение число планируемых компостных ящиков и высокий интерес к строительству гостиниц для насекомых».

В рамках Дня полезных дел «Сделаем! 2+2» мы призываем всех жителей Эстонии вместе со своими близкими общими усилиями выполнить те виды весенней работы, очередь которых подошла. В этом году огркоманда Дня полезных дел призывает проявлять больше заботы – больше заботиться о видовом разнообразии, пище и друг о друге. В фокусе те виды природоохранной деятельности, которые под силу каждому, а также безопасное времяпрепровождение и витамины для души.

На сайте www.teemeara.ee даны рекомендации о том, как замечать и поддерживать видовое разнообразие вокруг нас. Каждый может проявить заботу о природе – например, посадить луговые цветы в саду или пряные растения на балконе, смастерить гостиницу для насекомых, намеренно не косить какую-то часть травы на своем участке, чтобы там могли цвести луговые цветы и трудиться насекомые-опылители.

По инициативе «Зеленого тигра» (Rohetiiger) в фокусе этого года уменьшение пищевого расточительства. Специалисты подготовили на сайте «Сделаем! 2+2» советы о том, как дать новую жизнь ежедневно образующимся пищевым отходам и как правильно компостировать. Энтузиаст компостирования Анни Райе проясняет основы компостирования на примере своего сада. Также на сайте Дня полезных дел находятся советы о том, как получить витамины для души – замечать и беречь друг друга и свои собственные потребности. Команда «Сделаем! 2+2» верит, что хорошо продуманный и проведенный со всеми мерами предосторожности единый семейный день толок является наилучшей возможностью поддержать друг друга и посредством этого общины и всю страну.