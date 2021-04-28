Полиция задержала серийного вора: его поведение удивило блюстителей порядка

Следователь Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что с конца марта по начало апреля 32-летний мужчина украл топливо с различных автозаправочных станций в Рапламаа, Харьюмаа и Ляэнемаа в общей сложности 15 раз.

По словам следователя, поведение вора было необычным: при совершении краж он никогда не пытался скрыть свою личность или транспортное средство. «На заправке он сначала заливал горючее в машину и в канистры. Затем, хорошо зная, что у него нет средств на оплату, направлялся на станцию ​​обслуживания, якобы с целью расплатиться», - сказал Саар.

При входе на станцию мужчина всегда вежливо представлялся дежурному, также предъявив документ, удостоверяющий личность. «При безуспешной попытке расплатиться картой он делал вид, что сам удивлен, и просто покидал заправку. Своей открытостью этот человек поначалу производил на сотрудников станции впечатление, что он оплатит счет позже. Позже, однако, выяснялось, что такого плана у него на самом деле не было», - пояснил исследователь.

Полиция задержала его по подозрению в краже 16 апреля, и к тому времени против него было возбуждено уголовное дело по факту четырех краж. На сегодняшний день в полицию поступило 15 сообщений о кражах, совершенных мужчиной на различных заправках. «В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый был убежден в том, что, поскольку он действует публично и не скрывает свою личность, такое поведение не является кражей и в его деятельности нет ничего криминального», - пояснил следователь.