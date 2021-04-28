Полиция задержала серийного вора топлива: его поведение удивило блюстителей порядка

Следователь Раплаского отделения полиции Райн Саар сказал, что с конца марта по начало апреля 32-летний мужчина украл топливо с различных автозаправочных станций в Рапламаа, Харьюмаа и Ляэнемаа в общей сложности 15 раз.

По словам следователя, поведение мужчины было необычным - он никогда не пытался скрыть свою личность или транспортное средство при совершении краж. «Отправляясь на заправки, он сначала заливал в машину горючее, а также - в канистры. Затем, зная, что у него нет средств оплаты, мужчина шел на станцию ​​обслуживания, чтобы заплатить за топливо», - сказал Саар.

При входе на станцию мужчина всегда вежливо представлялся дежурному, также предъявив документ, удостоверяющий личность. «В случае, казалось бы, безуспешных расчетов по карте, мужчина производил впечатление, что сам удивлен, и просто покидал заправку. Своей открытостью этот человек сначала произвел у сотрудников станции обманчивое впечатление, что он придет и оплатит счет позже. Позже, однако, выяснялось , что такого плана у него на самом деле не было», - пояснил исследователь.

Полиция задержала мужчину по подозрению в краже 16 апреля, и к тому времени против него было возбуждено уголовное дело по фактам краж четырех. На сегодняшний день в полицию поступило 15 сообщений о кражах, совершенных мужчиной на различных заправках. «В ходе расследования выяснилось, что мужчина был убежден в том, что, поскольку он действовал публично и не скрывал своей личности, такое поведение не являлось кражей и в его деятельности не было ничего криминального», - пояснил следователь.