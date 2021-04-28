В Литве и Латвии увеличилось число суточных заражений COVID-19

В Латвии за прошедшие сутки скончались восемь человек с COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

С начала пандемии коронавирусом в Латвии заразились 117 099 человек. Накануне было выявлено 596 новых случаев COVID-19.

В Литве от COVID-19 за сутки умерли 15 человек, сообщил в среду Департамент статистики. Всего от коронавируса в стране скончались 3900 человек, с данным заболеванием -непосредственно и косвенно - связаны 7874 смерти.

С начала пандемии в Литве зарегистрировано 244 555 случаев COVID-19. Накануне было выявлено 1031 новое заражение.

В Эстонии за минувшие сутки впервые за пять последних месяцев не зафиксировано смертельных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в стране скончались 1148 заболевших.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 121 232 случаев заражения COVID-19. Накануне положительными оказались 459 первичных тестов.

Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 316 638 жителям, в том числе курс вакцинации завершен у 104 991 человека.

Эстонские специалисты "омолодили" категорию людей, которым рекомендован антикоронавирусный препарат AstraZeneca. Государственная комиссия по иммунопрофилактике посоветовала вакцинировать этим препаратом людей в возрасте 50 лет и старше. Ранее ее предлагали только людям старше 60 лет.