Десять рассказов об эстонской культуре: каков путь человека, связавшего свою жизнь с изобразительным искусством?
В четыре года я узнала, что есть такая профессия. Меня обрадовало, что есть такая возможность заниматься своим любимым делом, так еще это и будет твоей профессией. Родители мои не очень понимали, что это за профессия, и как это реализуется в жизни, потому что в окружении вообще не было никого из художников. Но когда я сказала, что хочу учиться и буду художником, они не возражали и помогали мне. Сначала я отучилась четыре года в художественном училище, а после поступила сюда в Таллинскую художественную академию, рассказывает художник-график, иллюстратор, член союза художников ЭР и Объединения русских художников Эстонии Вера Станишевская.