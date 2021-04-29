Десять рассказов об эстонской культуре: каков путь человека, связавшего свою жизнь с изобразительным искусством?

Это довольно поверхностное представление, что художник стоит, пишет картину маслом, и на этом – все. Нет, у художников очень много специальностей, например, вот как много профессий у инженеров: есть общее понятие инженер, и там внутри множество специальностей, так же и у докторов. Я хотела быть художником детской книги, и я получила именно это направление. У нас почти что не давали направление, давали просто свободный диплом. Меня направили в редакцию деткой литературы и я делала детские книги много лет. Уже в 32 года я поняла, что моя юношеская мечта полностью исполнилась, я получила все то, что хотела. Дальше началось другое развитие: я начала заниматься попутно станковой графикой, экслибрисом, акварелью, принимать участие в выставках. И расширился диапазон той специальности, который был получен в институте.

На самом деле это очень сложная профессия. Это большое заблуждение, что рисовать – легко. Во-первых, это интеллектуальный труд – ты должен очень много знать и очень много думать (особенно это касается графиков, иллюстраторов). Необходимо изучать очень большой материал, ты должен знать костюмы, эпоху, время, архитектуру, интерьеры, чтобы просто сделать одну иллюстрацию. Ты должен много знать, много читать, много смотреть. И в основном это профессия мужская. Вообще художники по большей части – мужчины, потому что это огромная нагрузка. Это очень сложная профессия, но невероятно интересная.

Как говорю своим студийцам (я преподаю в детской художественной студии): «Вы понимаете, меня всю жизнь окружают только талантливые люди!» Только! Начиная с деток и подростков, которые учатся в студии, и заканчивая всеми моими коллегами, в круг которых входят и актеры, и танцоры, и музыканты, и журналисты, и писатели – это все только талантливые люди, потому как у всех такие профессии, что если человек не талантлив, его профессия выбрасывает, он там не сможет задержаться. Поэтому по жизни получается так, что я живу среди исключительно талантливых людей. Ну, как это может не нравиться? У каждого человека, с которым мне приходится соприкасаться огромный внутренний мир. Чем ярче художник, тем сложнее его внутренний мир, тем более захватывающе. Поэтому общение с такими людьми и сотрудничество в общих проектах только вдохновляет.