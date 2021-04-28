Ср, 28.04.2021
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Финского таксиста подозревают в изнасилованиях пассажирок

Такси. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Финская полиция подозревает мужчину в возрасте около 40 лет в серии изнасилований.

Таксист по вечерам выбирал в качестве клиентов одиноких женщин и во время поездки предлагал им алкоголь или другие одурманивающие вещества, сообщает Yle.

Вместо того, чтобы отвезти пассажирок по указанному адресу, преступник увозил их в расположенное за пределами Хельсинки жилье, где, согласно подозрениям, насиловал своих жертв.

На данный момент полиция не раскрывает точное число пострадавших от серийного насильника.

Согласно следствию, преступления произошли в апреле этого года.

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