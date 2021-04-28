Финского таксиста подозревают в изнасилованиях пассажирок
Финская полиция подозревает мужчину в возрасте около 40 лет в серии изнасилований.
Финская полиция подозревает мужчину в возрасте около 40 лет в серии изнасилований.
Таксист по вечерам выбирал в качестве клиентов одиноких женщин и во время поездки предлагал им алкоголь или другие одурманивающие вещества, сообщает Yle.
Вместо того, чтобы отвезти пассажирок по указанному адресу, преступник увозил их в расположенное за пределами Хельсинки жилье, где, согласно подозрениям, насиловал своих жертв.
На данный момент полиция не раскрывает точное число пострадавших от серийного насильника.
Согласно следствию, преступления произошли в апреле этого года.