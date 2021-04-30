Десять рассказов об эстонской культуре: прошлое, настоящее и будущее органной музыки
Зарождение эстонской профессиональной музыки началось именно с органа, и ему отводилась важная роль в истории эстонской музыки, то есть первые профессиональные эстонские музыканты заканчивали Санкт-Петербургскую консерваторию именно по классу этого инструмента, и становились выдающимися органистами и импровизаторами. Это Рудольф Тобиас, Артур Капп, Михкель Люйдик, Март Саар и Пеэтер Сюда, рассказывает музыкант, организатор концертов, директор Таллиннской Ласнамяэской музыкальной школы Эрика Ефимова.