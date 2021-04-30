Десять рассказов об эстонской культуре: прошлое, настоящее и будущее органной музыки

Первые маленькие органы – так называемые позитив-органы, - как правило, с одним мануалом и без педальной клавиатуры пришли на территорию Ливонии, Эстляндии вместе с христианством где-то в XIII веке. В первых записях мы находим упоминания органа уже в 1329 году. Появляются наши первые мастера. Самый старый орган такого мастера, как Иоганн Андреас Стейн (Штейн), появляется в 1805 году, и этот орган до сих пор существует и находится в церкви Кихельконна на острове Сааремаа.

Когда открывается Таллинская консерватория в 1919 году, сразу же открывается органный класс. Если сейчас, можно сказать, самый популярный музыкальный инструмент – это фортепиано – как основа основ, то сто лет назад было по-другому, основой основ был орган.

Первые эстонские музыкальные произведения появляются на рубеже XIX-ХХ веков, самое первой произведение «Хоральная Прелюдия» было написано Рудольфом Тобиасом. Самые любимые и исполняемые произведения композитора Пеэтера Сюда - мы очень любим эту музыку.

Органная музыка пишется сейчас очень активно и за рубежом, и у нас. Но поскольку орган уже порядка 10-15 лет у нас присутствует в детских музыкальных школах, нам все-таки не хватает детского репертуара. Буквально месяц назад у нас закончился конкурс для юных органистов, который проводит Союз детских музыкальных школ, этот конкурс проходил уже третий раз. И мне радостно отметить тот факт, что для этого конкурса мы заказывали произведения именно эстонских композиторов для детей.

Можно сказать, что у нас – органистов – очень активная жизнь. Органисты выходят из церквей или из своего убежища где-то весной, ближе к лету. Потому что зимой в церквях холодно, особенно мы выступать не можем. Но, кстати, в церкви Пюхавайму удалось в этом году сделать небольшой рождественский концерт нашего класса. Также у нас происходят органные конкурсы, в конце каждого учебного года наши дети имеют возможность участвовать в фестивалях. И еще наши дети принимают очень активное участие в зарубежных конкурсах и в Гатчине, и в Москве. Помимо этого, всегда можно выступить – было бы у тебя желание и определенный уровень – в таллинских церквях на получасовых концертах. Насколько показывает моя практика, люди очень хотят слышать органную музыку и у них большой интерес к органному искусству, к эстонским органам.

Наши иностранные коллеги, которые приезжают в Эстонию, удивляются и говорят о том, что Эстония – это музей органов. Если наши слушатели будут летом путешествовать по стране, мой большой совет и пожелание: обязательно заходите в эстонские лютеранские церкви, вы там найдете для себя очень много интересного и познавательного. И, конечно, будет очень здорово, если вы будете посещать фестивали, которых летом очень много: в Ида-Вирумаа, в Йыхви, в Раквере (там каждую среду проходят получасовые органные концерты), и органный фестиваль на Чудском озере (там очень интересные старинные органы).