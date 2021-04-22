Картина дня: высылка дипломатов, задержание наркоторговцев и подробности трагедии в детском саду

Россия объявила о высылке дипломатов из стран Балтии

Россия объявила о высылке дипломатов из стран Балтии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского МИД. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 396 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4757 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 396, то есть 8,3% от общего количества. Читать далее...

Большая ссора из-за внушительной ямы

От большой дыры не избавиться, потому что, по мнению чиновников, ее нет, констатирует заводчик овец из Ярвамаа Маргус Кирсиметс (41), комментируя курьезное противостояние с известным фермером, которого зачастую поддерживает перманентное равнодушие чиновников. Читать далее...

Подозреваемый в педофилии дворник хотел, чтобы мальчики из третьего класса приходили в школу на выходных

Полицейские группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры на прошлой неделе задержали в Старом городе Таллинна 57-летнего Андреса Кентс, которого подозревают в ненадлежащем обращении сексуального характера с детьми. У полиции есть основание полагать, что он мог совершать такие преступления с середины 1990-х годов. Читать далее...

Каким станет Ида-Вирумаа без сланца? Политики и эксперты поделились мечтами и страхами

В среду и четверг проходят Дни видения “справедливого перехода” для Ида-Вирумаа. На открытии этой онлайн-конференции президент Эстонии призвала сначала определиться с амбициями и решить, каким жители хотят сделать своей регион. Каким он, скорее всего, будет позже обсудили эксперты - они озвучили и перспективы развития, и возможные опасности. Читать далее...

Государство покушается на финансирование детских кружков по интересам

Такому государству нельзя доверять, очень плохое решение, оно вызывает отчаянную неуверенность – так характеризуют три местных самоуправления план сокращения от Министерства образования, который отберет у самоуправлений в общей сложности семь миллионов евро на детскую деятельность по интересам. Читать далее...

Танель Кийк: вакцинация в Ида-Вирумаа набирает темпы. Нужна помощь самоуправлений

В 13.00 состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель научного совета при правительстве, вирусолог Ирья Лутсар. Читать далее...

Буйная соседка не дает людям покоя

Жители многоквартирного дома в Ласнамяэ уже несколько лет страдают от своей соседки. Женщина средних лет изводит соседей по подъезду и в особенности - по лестничной клетке, терроризирует дворников, держит в страхе детей, а иногда проявляет агрессию по отношению к случайным прохожим. Читать далее...

В ходе масштабной операции полиция задержала группу наркоторговцев

Сотрудники Ляэнеской и Идаской префектуры полиции задержали преступников, в большом количестве сбывавших наркотики, и изъяли у них 19 килограммов амфетамина. Читать далее...

Защитник Халилова перекладывает часть вины на водителя Volvo

Вчера продолжился процесс по делу гонщиков с Лаагна-теэ Исы Халилова и Вячеслава Каланшникова. Руководившая следствием прокурор Диана Хелила сказала, что как Халилову, так и Калашникову нужно назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы. Прокурор отметила, что в качестве дополнительного наказания Калашникова нужно на три года лишить водительских прав. Лишить прав Халилова невозможно, поскольку их у него и не было. Читать далее...

Таллинн продлевает компенсацию за первый день больничного до конца мая

Таллиннская горуправа передаст в Горсобрание проект постановления, которым еще на месяц продлевается период выплаты пособия за первый день больничного – тем самым компенсация будет выплачиваться до конца мая. Читать далее...

Европарламент ратифицировал торговое соглашение ЕС и Великобритании

Европейский парламент в среду ратифицировал ожидавшееся торговое соглашение между Соединенным Королевством и Европейским союзом после выхода Великобритании из ЕС, призвав Лондон выполнять принятые на себя обязательства, сообщили официальные лица. Читать далее...

В России началась третья волна коронавируса, которую официальная статистика отрицает

В России началась третья волна коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные неофициальной правительственной статистики. При этом реальные данные по заражениями коронавирусом в России агентство не приводит. Читать далее...

Кадастик и Попов: перед третьей волной коронавируса необходимо вакцинировать молодых людей