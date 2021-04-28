С понедельника в тюрьмах опять разрешены длительные свидания
С 3 мая в тюрьмах восстанавливаются длительные свидания. На длительных свиданиях заключенным разрешено общаться с родственниками без постоянного надзора, также такое свидание длится сутки.
С 3 мая в тюрьмах восстанавливаются длительные свидания. На длительных свиданиях заключенным разрешено общаться с родственниками без постоянного надзора, также такое свидание длится сутки.
Из-за распространения коронавируса длительные свидания были прекращены осенью и до сих пор заключенным было позволено встречаться с родственниками краткосрочно и за стеклом.