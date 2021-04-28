Ср, 28.04.2021
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С понедельника в тюрьмах опять разрешены длительные свидания

Таллиннская тюрьма. Фото иллюстративное. ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

С 3 мая в тюрьмах восстанавливаются длительные свидания. На длительных свиданиях заключенным разрешено общаться с родственниками без постоянного надзора, также такое свидание длится сутки.

Из-за распространения коронавируса длительные свидания были прекращены осенью и до сих пор заключенным было позволено встречаться с родственниками краткосрочно и за стеклом.

Получить информацию о регистрации на свидания родственники заключенных могут по телефонам:

  • Таллиннская тюрьма — 612 7539
  • Тартуская тюрьма — 750 0806
  • Вируская тюрьма — 663 7900

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