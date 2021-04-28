Заседания в Рийгикогу будут проходить дистанционно и в мае
Правление Рийгикогу решило, что в связи с дальнейшим распространением коронавируса парламент продолжит проводить заседания дистанционно с 3 до 20 мая.
Правление Рийгикогу решило, что в связи с дальнейшим распространением коронавируса парламент продолжит проводить заседания дистанционно с 3 до 20 мая.
В дистанционном заседании депутаты могут участвовать из зала Рийгикогу, из своего кабинета в Рийгикогу, а также из дома, пишет Postimees.
Первое дистанционное заседание Рийгикогу состоялось 17 декабря прошлого года.
В мае прошлого года в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу были внесены поправки, которые позволяют проводить заседания таким образом, чтобы депутатам не приходилось физически присутствовать в зале заседаний и они могли участвовать в заседании с помощью электронных средств связи.
Правление Рийгикогу принимает решение о проведении дистанционного заседания при наличии веских причин.