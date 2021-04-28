Авиакомпания airBaltic с июля начнет полеты в Валенсию, Пизу и Кос

В этом году авиакомпания предложит 96 направлений из стран Балтии, в том числе восемь новых направлений из Риги.

airBaltic продолжит предлагать прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Берлин, Брюссель, Копенгаген, Лондон, Малагу, Мюнхен, Осло, Париж, Стокгольм и Вильнюс, а также стыковочные рейсы через Ригу. Кроме того, с 1 мая авиакомпания планирует открыть прямой рейс Таллинн - Мюнхен.

Как отметил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, по мере улучшения показателей вакцинации по всей Европе спрос на полеты с целью отдыха растет. Например, Греция уже приглашает туристов, не требуя от них по прибытии самоизоляции.

Этим летом airBaltic предлагает полеты в семь пунктов назначения в Италии, шесть в Греции и пять в Испании, а также ряд других направлений.