Работа с подвохом: жительница Таллинна вместо зарплаты получила долг в несколько тысяч евро

59-летняя жительница Таллинна нашла на сайте okidoki.ее объявление, что фирмы Worldline OÜ и Everypay AS предлагают работу на дому, суть работы – совершать денежные переводы через свой счет. Женщина сообщила "работодателю" о своем интересе. Через Viber ей прислали ссылки и попросили зарегистрироваться, назвать признак пользователя интернет-банка и ввести ПИН-коды Smart-ID. Ей пришло сообщение, что она принята на работу в Wordline Payment Estonia OÜ-s. На самом деле на ее имя оформили быстрый кредит в размере 6500 евро, а также сняли со счета 990 евро. При помощи своего банка женщине удалось частично вернуть деньги, но общий ущерб составляет 4506 евро.

Руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас:

"Предложение о том, что кто-то, по сути, хочет через ваш счет заниматься отмыванием денег, уже должно остановить любого соискателя работы. Ни одна законопослушная фирма не может предлагать такой работы.

Большая проблема в том, что люди с легкостью делятся очень личной информацией, не вникнув, кому и зачем они ее сообщают. Прохожему на улице мы не сказали бы всегда и свой номер телефона, такую же логику надо применять и в общении в интернете. Относитесь бережно к своим ПИН-кодам и другой личной информации, это часть вашего идентитета.

Имея на руках копии ваших документов, признак пользователя интернет-банка, ПИН-коды преступники получают свободный доступ к тем деньгам, которые есть на вашем счету, а также создают вам дополнительные долги, когда берут на ваше имя займы.

Если кто-то передал свои данные незнакомцам и сейчас понял, что это мошенничество, но не обратился еще в полицию, пожалуйста, закройте все карты и счета, данные о которых вы передали.

Заблокировать счет можно в своем банке, ID-карту по номеру +372 677 3377 и конечно же, обратитесь в полицию".