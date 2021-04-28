Игра со смертью: житель квартиры на первом этаже держит в страхе соседей

Во вторник, 27 апреля, в 8.41 спасателей вызвали в деревню Убья. Звонила почтальон, которая почувствовала запах гари из одной квартиры дома на улице Сильму-теэ. «Я почувствовала запах гари и дымовой датчик надрывался в квартире. Кулаком барабанила по двери, но никто не реагировал на это», - описала ситуацию почтальон Omniva Хелле Пяртельсон. Она позвонила спасателям.

На место прибыли спасательная команда Кунда и скорая помощь. Из задымленной квартиры вытащили мужчину, который оставил на плите еду и заснул.

Спасатели проветрили квартиру. Мужчину с очевидными признаками опьянения явно не потревожили ни дымовой датчик, ни возникший густой дым. Медики на месте проверили его состояние здоровья.

В пресс-релизе Спасательного департамента говорится, что инцидент мог закончиться трагически. По словам руководителя группы спасателей Кунда Майта Пеньяма, следует поблагодарить почтальона, которая действовала быстро и правильно. На момент инцидента соседей дома не было. Однако опьянение мужчины было настолько сильным, что звук дымового датчика не вызвал у него никаких эмоций.

В пресс-релизе также говорится, что, по словам местных жителей, подобная ситуация в этой квартире возникает с лета прошлого года. Человек, проживающий в квартире, постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения, дымовой датчик часто срабатывает, и жители не знают, что делать.

Спасшая положение почтальон не считает себя героиней. «В этой ситуации любой поступил бы так же», - сказала она журналисту Virumaa Teataja по телефону в среду днем. Это был не первый подобный инцидент для Хелле Пяртельсон, которая доставляет почту в Убья. В той же деревне, даже на той же улице и всего в четырех домах, несколько лет назад в квартире сгорели двое мужчин. В тот раз она тоже вызывала спасателей.

По словам Пяртельсон, волость должна установить знак Сильму-теэ сразу на въезде в Убья, рядом с железной дорогой. «Таким образом, в будущем спасатели будут быстрее добираться до этой улицы, сейчас они объезжают деревню, вероятно, с помощью GPS», - сказала Пяртельсон.

В среду днем сотрудники Virumaa Teataja также посетили деревню Убья, чтобы осмотреть проблемный многоквартирный дом. Журналист и фотограф нашли квартиру на первом этаже. Сделанное на месте видео на телефон показывает, что житель квартиры не намерен так легко учиться на своих ошибках. Спустя всего лишь день после инцидента, который мог закончиться трагически, в квартире слышен шум.

На видео слышно, как двое мужчин говорят по-русски, один очень пьяным голосом.