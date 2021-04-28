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  • Подозреваемый в педофилии дворник таллиннской школы хотел, чтобы мальчики из третьего класса приходили в школу на выходных

Подозреваемый в педофилии дворник таллиннской школы хотел, чтобы мальчики из третьего класса приходили в школу на выходных

Подозреваемый в ненадлежащем обращении сексуального характера с детьми 57-летний Андрес. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полицейские группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры на прошлой неделе задержали в Старом городе Таллинна 57-летнего Андреса Кентс, которого подозревают в ненадлежащем обращении сексуального характера с детьми. У полиции есть основание полагать, что он мог совершать такие преступления с середины 1990-х годов, пишет Postimees

По словам нынешних и бывших учеников Ваналиннаской образовательной коллегии (VHK), эта новость шокирует, поскольку ничто не указывало на такие серьезные подозрения. «Дружелюбный, готовый прийти на помощь - ничего особенного. Вот почему новость провоцирует вопрос, действительно ли он способен на что-то подобное», - говорит один из выпускников школы 2005 года. Еще недавно на сайте школы Кентса поздравляли с 30-летием работы. При этом другая часть учеников, а также основательница и долгое время занимавшая пост директора VHK Керсти Нигесен говорят, что у него все-таки были определенные странности.

«В случае с Андресом я заметила изменение во внешности, поэтому я старалась внимательно следить за его поведением, но, с другой стороны, у людей сейчас может быть другая ориентация, и это не дает оснований винить человека», - говорит Нигесен. Однако она признает, что у нее была договоренность с Кентсом, что он не должен контактировать с детьми. «Это было что-то настолько интуитивное, что что-то неправильно», - говорит Нигесен. По словам директора школы, за этим соглашением стояло обстоятельство, что он не был педагогом и, следовательно, у него не было причин общаться с детьми.

Этой весной Андрес хотел разрешить третьеклассникам заниматься кинопроектом на территории школы на выходных, но школа не дала разрешения. Однако Кентс уже находился под наблюдением. Полиция заверила школу, что этот человек не вел себя опасно в школе, но, поскольку обвинение поступило из другого места, школу попросили помочь в слежке за ним, и школа разрешила это. На прошлой неделе в квартире Кентса был проведен обыск, и подозреваемый был взят под стражу на два месяца.

Полиция и школа просят всех, у кого есть информация об Андресе Кентсе, или чьи дети сталкивались с ним, связаться с полицией. Также ждут информации и от людей, которые сталкивались с этим человеком в детстве. Информацию о подозреваемом ждут по номеру полиции 53019938.

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