Подозреваемый в педофилии дворник таллиннской школы хотел, чтобы мальчики из третьего класса приходили в школу на выходных
Полицейские группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры на прошлой неделе задержали в Старом городе Таллинна 57-летнего Андреса Кентс, которого подозревают в ненадлежащем обращении сексуального характера с детьми. У полиции есть основание полагать, что он мог совершать такие преступления с середины 1990-х годов, пишет Postimees.