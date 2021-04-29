Министр здоровья и труда Танель Кийк ушел на самоизоляцию
Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) контактировал с заразившимся коронавирусом, поэтому ближайшие 10 дней проведет в самоизоляции, пишет Rus.ERR.
Министр здоровья и труда Танель Кийк (Центристская партия) контактировал с заразившимся коронавирусом, поэтому ближайшие 10 дней проведет в самоизоляции, пишет Rus.ERR.
"Только что узнал, что вчера контактировал с человеком, который сегодня получил положительный результат теста на коронавирус. Я получил одну дозу вакцины, но несмотря на это, следующие 10 дней как близкоконтактный должен провести в самоизоляции", - сообщил Танель Кийк в среду, 28 апреля, вечером, а также добавил, что его здоровье в порядке.
Министр сказал, что все необходимые рабочие собрания состоятся, поскольку большая их часть и так проходила в онлайн-формате.
Кийк получил первую дозу вакцины AstraZeneca 25 марта. Вакцинированным человек считается после получения двух доз этого препарата.