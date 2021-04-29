Министр здоровья и труда Танель Кийк ушел на самоизоляцию

"Только что узнал, что вчера контактировал с человеком, который сегодня получил положительный результат теста на коронавирус. Я получил одну дозу вакцины, но несмотря на это, следующие 10 дней как близкоконтактный должен провести в самоизоляции", - сообщил Танель Кийк в среду, 28 апреля, вечером, а также добавил, что его здоровье в порядке.