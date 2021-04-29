В резко затормозившем автобусе пострадал 6-летний мальчик
В среду, 28 апреля, рано утром в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
В среду, 28 апреля, рано утром в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент произошел имел место около 8.30 на Ыйсмяэ-теэ.
Автобус Man, которым управлял 37-летний мужчина, резко затормозил, поскольку перед ним неожиданно остановился легковой автомобиль, в результате чего в салоне упал 6-летний мальчик.
Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.