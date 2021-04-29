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  • В резко затормозившем автобусе пострадал 6-летний мальчик

В резко затормозившем автобусе пострадал 6-летний мальчик

Скорая помощь. ФОТО: Tairo Lutter

В среду, 28 апреля, рано утром в столичном районе Хааберсти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент произошел имел место около 8.30 на Ыйсмяэ-теэ.

Автобус Man, которым управлял 37-летний мужчина, резко затормозил, поскольку перед ним неожиданно остановился легковой автомобиль, в результате чего в салоне упал 6-летний мальчик.

Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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