Чт, 29.04.2021
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В Нымме планировали превратить лес в песчаный карьер

Рядом с Вильяндиским шоссе в Раудалу находится принадлежащий городу лесной участок, но некая фирма хочет выкопать там песчаный карьер. ФОТО: Eero Vabamägi

План частного предпринимателя изучить возможности открытия песчаного карьера в таллиннском районе Нымме наткнулся на категорическое противостояние местных жителей и властей, пишет Postimees.

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Фирма Sokkel Holding подала ходатайство на исследование земных недр в лесу площадью почти девять гектаров около Раудалу. Если ехать из города по Вильяндискому шоссе, территория исследований остается слева незадолго до границы города и находится в сотне метров от шоссе. Ближайшее жилье находится в 300 метрах оттуда.

Информация стала распространяться в социальных сетях и вскоре в среде Petitsioon.ee начался сбор подписей против планов раскопок. Вчера вечером там было уже 270 подписей. 

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