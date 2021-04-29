В Нымме планировали превратить лес в песчаный карьер

Фирма Sokkel Holding подала ходатайство на исследование земных недр в лесу площадью почти девять гектаров около Раудалу. Если ехать из города по Вильяндискому шоссе, территория исследований остается слева незадолго до границы города и находится в сотне метров от шоссе. Ближайшее жилье находится в 300 метрах оттуда.