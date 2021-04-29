В Эстонии самая низкая среди стран Балтии кумулятивная заболеваемость коронавирусом
В Латвии кумулятивная заболеваемость коронавирусом за последние две недели выросла до 424,8 случая на 100 000 жителей, пишет Rus.ERR.
В Латвии кумулятивная заболеваемость коронавирусом за последние две недели выросла до 424,8 случая на 100 000 жителей, пишет Rus.ERR.
В настоящий момент самая низкая в балтийских странах кумулятивная заболеваемость – в Эстонии (422,2 случая), говорится в обзоре финского издания Helsingin Sanomat.
В Латвии кумулятивная заболеваемость составляет 424,8 случая, в Литве – 561,9 случая.
В Швеции и Финляндии показатель равен 744,0 и 62,1 случая соответственно.
В Европе самая высокая кумулятивная заболеваемость коронавирусом сейчас на Кипре (937,1 случая), уже упомянутой Швеции и Хорватии (725,1).