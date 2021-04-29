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  • В Эстонии самая низкая среди стран Балтии кумулятивная заболеваемость коронавирусом

В Эстонии самая низкая среди стран Балтии кумулятивная заболеваемость коронавирусом

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

В Латвии кумулятивная заболеваемость коронавирусом за последние две недели выросла до 424,8 случая на 100 000 жителей, пишет Rus.ERR.

В настоящий момент самая низкая в балтийских странах кумулятивная заболеваемость – в Эстонии (422,2 случая), говорится в обзоре финского издания Helsingin Sanomat.

В Латвии кумулятивная заболеваемость составляет 424,8 случая, в Литве – 561,9 случая.

В Швеции и Финляндии показатель равен 744,0 и 62,1 случая соответственно.

В Европе самая высокая кумулятивная заболеваемость коронавирусом сейчас на Кипре (937,1 случая), уже упомянутой Швеции и Хорватии (725,1).

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