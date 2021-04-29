Южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 жителей Эстонии
По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по последним данным, в Эстонии южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 человек.
По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по последним данным, в Эстонии южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 человек.
«В среду вечером мы получили дополнительную информацию из Европы. Мы отправили анализы на секвенирование как в европейские лаборатории, так и в лабораторию Тартуского университета. Вчера поздно вечером добавилось восемь случаев, и теперь у нас есть 57 случаев заражения южноафриканским штаммом. 30 из них являются так называемыми местными, остальные были привезены из-за границы», - сказала Хярма в передаче Terevisioon на ETV.
По словам Хярма, большая часть случаев заражения южноафриканским штаммом зафиксирована в Южной Эстонии, 14 из них связаны с одним конкретным очагом заражения. «В данном случае зараженный приехал из Финляндии, заразил семью и вернулся в Финляндию».