Южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 жителей Эстонии

«В среду вечером мы получили дополнительную информацию из Европы. Мы отправили анализы на секвенирование как в европейские лаборатории, так и в лабораторию Тартуского университета. Вчера поздно вечером добавилось восемь случаев, и теперь у нас есть 57 случаев заражения южноафриканским штаммом. 30 из них являются так называемыми местными, остальные были привезены из-за границы», - сказала Хярма в передаче Terevisioon на ETV.