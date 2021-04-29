Чт, 29.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Убытки концерна Tallink в первом квартале составили почти 35 млн евро

Паромы Tallink. ФОТО: Kaupo Kalda/Tallink

В первом квартале этого года неаудированный чистый убыток предприятия Tallink Grupp составил 34,4 млн евро, пишет Rus.ERR.

В первом квартале прошлого года он составлял 30,2 млн евро, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

По сравнению с тем же периодом прошлого года в первом квартале количество работников компании сократилось с 7200 до 3900 человек.

"Мы знали, что из-за ухудшающейся ситуацией с пандемией впереди нас ждет очень трудный квартал. Было ясно, что страны вдобавок к существующим ограничениям введут новые ограничения на поездки. В первом квартале 2020 года у нас было как минимум два месяца более или менее нормальной работы. В этом же году все первые три месяца прошли таким образом, что мы работали в условиях жестких ограничений на поездки", - прокомментировал финансовые показатели руководитель предприятия Пааво Ныгене.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back