Чт, 29.04.2021
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Министр финансов: долго жить не по средствам не получится

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус: задача, которую мы перед собой поставили, заключается в сокращении объемов жизни не по средствам. ФОТО: Madis Veltman

Сегодня правительство утвердит бюджетную стратегию (RES) на следующие четыре года и одобрил бюджет на следующий год, пишет Postimees.

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По словам министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), в следующем году министерства должны быть готовы сократить свои бюджеты в общей сложности на 60 миллионов евро: «У нас был очень трудный партнер на переговорах, который очень был очень настойчив в своей позиции. Я считаю, что в итоге хорошим компромиссом стало то, что никто не ушел в ликовании, так получилось и с бюджетной стратегией», - охарактеризовала переговоры министр.

- Сегодня (вчера — ред.) заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд сообщил, что рекомендует не одобрять бюджетную стратегию, поскольку не считает сокращения в нынешней ситуации разумными. Насколько коалиция единодушна в плане сокращений?

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