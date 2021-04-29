Министр финансов: долго жить не по средствам не получится

По словам министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ), в следующем году министерства должны быть готовы сократить свои бюджеты в общей сложности на 60 миллионов евро: «У нас был очень трудный партнер на переговорах, который очень был очень настойчив в своей позиции. Я считаю, что в итоге хорошим компромиссом стало то, что никто не ушел в ликовании, так получилось и с бюджетной стратегией», - охарактеризовала переговоры министр.