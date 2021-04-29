Мимими зашкаливает: в Англии предлагают для ночлега место рядом с милым маленьким пони
На портал краткосрочной аренды Airbnb добавлено очень интересное предложение, которое не должно оставить равнодушным ни одного любителя животных, пишет Kodustiil.
На портал краткосрочной аренды Airbnb добавлено очень интересное предложение, которое не должно оставить равнодушным ни одного любителя животных, пишет Kodustiil.
Предложение, которое недавно появилось на рынке краткосрочной аренды, подходит в первую очередь для любителей животных и небольших семей до четырех человек. Общительный Бэзил не спускает глаз с постояльцев, передает The Sun.
Домик с двухъярусными нарами и одной двуспальной кроватью совмещен со стойлом Бэзила, что позволяет постояльцам любоваться пони даже ночью. Привыкший к людям Василий не расстается с гостями даже ночью. В 10.30 утра животное выпускают на пастбище.
Хостел расположен в усадьбе XVII века, окруженной 60 акрами земли. Помимо милого Бэзила, в конюшню время от времени заглядывают овцы, куры, коровы и охотники на местных мышей. Также имеется приятная площадка для костра и зона отдыха, где можно провести вечер.
А с подробностями можно ознакомиться вот ЗДЕСЬ.