Мимими зашкаливает: в Англии предлагают для ночлега место рядом с милым маленьким пони

Предложение, которое недавно появилось на рынке краткосрочной аренды, подходит в первую очередь для любителей животных и небольших семей до четырех человек. Общительный Бэзил не спускает глаз с постояльцев, передает The Sun.

Шетландские пони - самые маленькие пони в мире. Порода происходит с Шетландских островов у северного побережья Шотландии. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

Домик с двухъярусными нарами и одной двуспальной кроватью совмещен со стойлом Бэзила, что позволяет постояльцам любоваться пони даже ночью. Привыкший к людям Василий не расстается с гостями даже ночью. В 10.30 утра животное выпускают на пастбище.

Негативных отзывов о ночлеге на ферме пока не поступало. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

Хостел расположен в усадьбе XVII века, окруженной 60 акрами земли. Помимо милого Бэзила, в конюшню время от времени заглядывают овцы, куры, коровы и охотники на местных мышей. Также имеется приятная площадка для костра и зона отдыха, где можно провести вечер.

Кроме комнаты гостям можно пользоваться кухней и ванной. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb