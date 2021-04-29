Чт, 29.04.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Мимими зашкаливает: в Англии предлагают для ночлега место рядом с милым маленьким пони

Мимими зашкаливает: в Англии предлагают для ночлега место рядом с милым маленьким пони

Место для ночлега в Англии. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

На портал краткосрочной аренды Airbnb добавлено очень интересное предложение, которое не должно оставить равнодушным ни одного любителя животных, пишет Kodustiil.

Предложение, которое недавно появилось на рынке краткосрочной аренды, подходит в первую очередь для любителей животных и небольших семей до четырех человек. Общительный Бэзил не спускает глаз с постояльцев, передает The Sun.

Шетландские пони - самые маленькие пони в мире. Порода происходит с Шетландских островов у северного побережья Шотландии. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

Домик с двухъярусными нарами и одной двуспальной кроватью совмещен со стойлом Бэзила, что позволяет постояльцам любоваться пони даже ночью. Привыкший к людям Василий не расстается с гостями даже ночью. В 10.30 утра животное выпускают на пастбище. 

Негативных отзывов о ночлеге на ферме пока не поступало. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

Хостел расположен в усадьбе XVII века, окруженной 60 акрами земли. Помимо милого Бэзила, в конюшню время от времени заглядывают овцы, куры, коровы и охотники на местных мышей. Также имеется приятная площадка для костра и зона отдыха, где можно провести вечер.

Кроме комнаты гостям можно пользоваться кухней и ванной. ФОТО: Kuvatõmmis/Airbnb

А с подробностями можно ознакомиться вот ЗДЕСЬ.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back