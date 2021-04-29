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Правительство одобрило государственную бюджетную стратегию на 2022–2025 годы

Кошелек. ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Правительство на состоявшемся в четверг заседании одобрило государственную бюджетную стратегию (RES) на 2022–2025 годы. 

На прошлой неделе министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус сказала на пресс-конференции правительства, что программа RES на четыре года имеет в более широком значении цель поддержать важные реформы в экономике Эстонии. 

Например, в 2022–2025 годы предусматривается направить 1,8 млрд евро на зеленый поворот, а 340 млн евро — на дигитальную революцию; в 2023–2025 годы инвестиции в административный сектор, по словам министра финансов, ежегодно будут расти по крайней мере на сумму до 2 млрд евро.

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