Чт, 29.04.2021
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eBay: продавцов из Эстонии стало на 41 процент больше

Логотип eBay. ФОТО: Thiago Prudencio/ZUMAPRESS.com

По данным торговой площадки eBay, эстонских продавцов на платформе за прошлый год стало  на 41 процент больше.

Во втором квартале этого года eBay обновила свою торговую онлайн-платформу и расширила процесс управления прямыми платежами. По сообщению предприятия, с мая что изменения предложат продавцам упрощенный способ ведения коммерции, а покупателям - большую гибкость и выбор различных способов оплаты.

При управлении платежами eBay предлагает несколько новых способов, включая кредитную карту и PayPal. Apple Pay можно использовать в качестве способа оплаты в приложении iPhone и iPad. Google Pay доступен на сайте eBay и в приложении eBay для Android.

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