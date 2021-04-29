eBay: продавцов из Эстонии стало на 41 процент больше

Во втором квартале этого года eBay обновила свою торговую онлайн-платформу и расширила процесс управления прямыми платежами. По сообщению предприятия, с мая что изменения предложат продавцам упрощенный способ ведения коммерции, а покупателям - большую гибкость и выбор различных способов оплаты.

При управлении платежами eBay предлагает несколько новых способов, включая кредитную карту и PayPal. Apple Pay можно использовать в качестве способа оплаты в приложении iPhone и iPad. Google Pay доступен на сайте eBay и в приложении eBay для Android.