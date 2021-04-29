eBay: продавцов из Эстонии стало на 41 процент больше
По данным торговой площадки eBay, эстонских продавцов на платформе за прошлый год стало на 41 процент больше.
По данным торговой площадки eBay, эстонских продавцов на платформе за прошлый год стало на 41 процент больше.
Во втором квартале этого года eBay обновила свою торговую онлайн-платформу и расширила процесс управления прямыми платежами. По сообщению предприятия, с мая что изменения предложат продавцам упрощенный способ ведения коммерции, а покупателям - большую гибкость и выбор различных способов оплаты.
При управлении платежами eBay предлагает несколько новых способов, включая кредитную карту и PayPal. Apple Pay можно использовать в качестве способа оплаты в приложении iPhone и iPad. Google Pay доступен на сайте eBay и в приложении eBay для Android.