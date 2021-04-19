Картина дня: реакция Кремля на действия стран Балтии, битва против завода и бюджетные сокращения
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 апреля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 апреля.
Россия не собирается терпеть того отношения, которое демонстрируют Чехия, Болгария и страны Балтии, но хочет быть в хороших отношениях со всеми странами, сказал в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4316 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 425, то есть 9,8% от общего количества. Читать далее...
Фармрегулятор Бразилии Anvisa заявил, что прибывшая в страну вакцина «Спутник V» плохого качества и содержит способный к размножению аденовирус, который способен провоцировать легкие заболевания верхних дыхательных путей. Читать далее...
Сегодня правительство утвердит бюджетную стратегию (RES) на следующие четыре года и одобрил бюджет на следующий год. Читать далее...
Последствия коронакризиса были разрушительными, но продажа билетов на летние концерты и представления как у нас, так и за рубежом является сильным сигналом того, что ситуация улучшается и что в июле мы уже могли в полной мере насладиться местными мероприятиями. Читать далее...
В виртуальной пресс-конференции правительства, которая прошла сегодня, приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр окружающей среды Тынис Мёльдер и министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть. Читать далее...
Одержавший недавно победу в суде над мэром Кохтла-Ярве Сергей Бучинский снова оказался одной из сторон судебного процесса. В этот раз он выступает в роли истца. Читать далее...
Свыше 70 депутатов Европейского парламента направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, предложив выдворить из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при ЕС. Читать далее...
По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по последним данным, в Эстонии южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 человек. Читать далее...
План частного предпринимателя изучить возможности открытия песчаного карьера в таллиннском районе Нымме наткнулся на категорическое противостояние местных жителей и властей. Читать далее...
В бюджетной стратегии правительство решило, что внеплановое повышение пенсий продолжится и в 2023 году, когда и базовая часть пенсии, и народная пенсия повысятся на 20 евро. Читать далее...
Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса. Таков вывод доклада, распространенного в среду, 28 апреля, Европейской внешнеполитической службой (EAD). Читать далее...
Европарламент предлагает в рамках ужесточения санкций отключить Россию от системы платежей SWIFT. Помимо этого, Европарламент призывает отказаться от российских нефти и газа, если Москва продолжит агрессию на Украине. Эти предложения изложены в опубликованном проекте резолюции Европарламента, которая должна быть принята в четверг 29 апреля по итогам пленарной сессии. Читать далее...
Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию Навального на приговор мирового суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Оппозиционеру сохранили штраф в размере 850 тысяч рублей. Процесс стал первым публичным появлением оппозиционера с момента заключения в колонию и голодовки. Читать далее...
В 2023 году государство намерено отменить налоговую льготу для процентов по жилищным кредитам, выяснилось из утвержденной в четверг бюджетной стратегии до 2025 года. Читать далее...