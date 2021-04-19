Картина дня: реакция Кремля на действия стран Балтии, битва против завода и бюджетные сокращения

Кремль: Россия не будет терпеть поведение Чехии, Болгарии и стран Балтии

Россия не собирается терпеть того отношения, которое демонстрируют Чехия, Болгария и страны Балтии, но хочет быть в хороших отношениях со всеми странами, сказал в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Читать далее...

За сутки прибавилось 425 зараженных, скончались 10 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4316 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 425, то есть 9,8% от общего количества. Читать далее...

Департамент здоровья Бразилии: «Спутник V» содержит способный к размножению аденовирус

Фармрегулятор Бразилии Anvisa заявил, что прибывшая в страну вакцина «Спутник V» плохого качества и содержит способный к размножению аденовирус, который способен провоцировать легкие заболевания верхних дыхательных путей. Читать далее...

Министр финансов: долго жить не по средствам не получится

Сегодня правительство утвердит бюджетную стратегию (RES) на следующие четыре года и одобрил бюджет на следующий год. Читать далее...

Глава Piletilevi: мир возвращается в нормальное русло, билеты активно раскупаются

Последствия коронакризиса были разрушительными, но продажа билетов на летние концерты и представления как у нас, так и за рубежом является сильным сигналом того, что ситуация улучшается и что в июле мы уже могли в полной мере насладиться местными мероприятиями. Читать далее...

Каллас: бюджетные сокращения неизбежны, но есть и хорошая новость

В виртуальной пресс-конференции правительства, которая прошла сегодня, приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр окружающей среды Тынис Мёльдер и министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть. Читать далее...

Завелся из-за завода: житель города снова судится с руководством Кохтла-Ярве

Одержавший недавно победу в суде над мэром Кохтла-Ярве Сергей Бучинский снова оказался одной из сторон судебного процесса. В этот раз он выступает в роли истца. Читать далее...

Террас, Ансип, Миксер и Мадисон требуют выслать из ЕС российских дипломатов

Свыше 70 депутатов Европейского парламента направили письмо верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю, предложив выдворить из Брюсселя российских дипломатов, аккредитованных при ЕС. Читать далее...

Южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 жителей Эстонии

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по последним данным, в Эстонии южноафриканский штамм коронавируса диагностирован у 57 человек. Читать далее...

В Нымме планировали превратить лес в песчаный карьер

План частного предпринимателя изучить возможности открытия песчаного карьера в таллиннском районе Нымме наткнулся на категорическое противостояние местных жителей и властей. Читать далее...

В 2023 году пенсии по старости могут вырасти до 622 евро

В бюджетной стратегии правительство решило, что внеплановое повышение пенсий продолжится и в 2023 году, когда и базовая часть пенсии, и народная пенсия повысятся на 20 евро. Читать далее...

ЕС обвиняет Россию в подрыве доверия к западным вакцинам

Россия пытается с помощью дезинформации подорвать доверие к "западным" вакцинам от коронавируса. Таков вывод доклада, распространенного в среду, 28 апреля, Европейской внешнеполитической службой (EAD). Читать далее...

Европарламент предлагает отказаться от российского газа и отключить РФ от системы платежей SWIFT

Европарламент предлагает в рамках ужесточения санкций отключить Россию от системы платежей SWIFT. Помимо этого, Европарламент призывает отказаться от российских нефти и газа, если Москва продолжит агрессию на Украине. Эти предложения изложены в опубликованном проекте резолюции Европарламента, которая должна быть принята в четверг 29 апреля по итогам пленарной сессии. Читать далее...

Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете на ветерана

Бабушкинский районный суд Москвы отклонил апелляцию Навального на приговор мирового суда по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Оппозиционеру сохранили штраф в размере 850 тысяч рублей. Процесс стал первым публичным появлением оппозиционера с момента заключения в колонию и голодовки. Читать далее...

Государство упразднит налоговую льготу для процентов по жилищным кредитам