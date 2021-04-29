В 2023 году пенсии по старости могут вырасти до 622 евро

Повышение базовой части пенсий поможет людям с низкими зарплатами и тем, кто имеет небольшой рабочий стаж. «Наша цель, прежде всего, помочь тем, кто имеет небольшие пенсии. Но это внесет вклад и в последующие повышения, поскольку при ежегодной индексации пенсий учитывается и часть внепланового повышения», - объяснила министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Кроме повышения базовой части обычной пенсии, на 20 евро увеличится и народная пенсия. После индексации 1 апреля 2023 года народная пенсия предположительно поднимется до 300 евро и это касается пенсий 3200 человек.