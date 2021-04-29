В эстонской больнице очаг заражения коронавирусом

Несколько дней назад из Валгаской больницы был выписан пациент, позже он обратился в отделение неотложной помощи (EMO), он чувствовал слабость, боль в горле, тошноту и потерю аппетита. Тест, проведенный в EMO, показал, что этот человек заражен коронавирусом, рассказала старшая медсестра больницы Анастасия Орг.

Пациент ранее находился в отделении сестринского ухода. По словам Орг, пока неизвестно, как началось распространение вируса в больнице: «Считается, последним моментом заражения может быть время за 48 часов до появления первых симптомов. Поскольку симптомы проявились дома, инфекция, вероятно, была получена в отделении сестринского ухода».

Узнав о результатах теста в среду вечером, больница провела тесты другим пациентам и персоналу, которые находились в отделении. В четверг семеро пациентов отделения получили положительный результат на коронатест, а также положительный результат был выявлен у одного работника, вакцинированного обеими дозами. Шестеро пациентов получили отрицательный результат. По словам Орг, экспресс-тестам в целом можно доверять. Более точные данный будут известны вечером в четверг, после того как пробы будут проанализированы в Тарту.

Хотя пациент лежал в отдельной палате, по словам Орг, беспокоит то, что он принимал гостей. По ее словам, это могло означать, что кто-то из посетителей занес инфекцию извне или что гости заразились в больнице.