Фото ⟩ Необычное перевоплощение: как обустроить домик на дереве

«Домик на дереве - мечта любого ребенка, и настоящее испытание для дизайнера - как все обустроить, учитывая, что мебель должна выдержать разные погодные условия. Обустройство должно быть продуманным, чтобы детям было там чем заняться, и в то же время безопасным и функциональным, чтобы мотивировать их проводить больше времени на свежем воздухе», — говорит Рената Вавере.

ФОТО: Пресс-фото

Домик небольшой, но дети очень его любят, он служит уже не первому поколению и заслуживает обновлений. Для того, чтобы максимально использовать небольшое пространство, дизайнер устроила перепланировку, убрав двери, чтобы освободить место на полу и на стенах. А чтобы погода не мешала в нем играть, на окнах установила ставни. Сам домик всего четыре квадратных метра, поэтому дизайнер решила создать зону для отдыха внизу, под домиком.

ФОТО: Пресс-фото

До перевоплощения юные хозяева сказали, что хотели бы видеть темные тона и что им нужен столик, кресла и свет. «Все можно реализовать! - говорит Рената. - Только нужно понимать, что все решения должны выдерживать непогоду. Для освещения можно использовать гирлянды и светильники на солнечных батарейках, и для них не нужно электричество. Их можно развесить на ветках, закрепить на домике или в других местах».

ФОТО: Пресс-фото

Рената знает, что свежий воздух повышает аппетит, и на первом этаже домика создала небольшой уголок для посиделок за чем-то вкусным. Для хранения посуды и закусок дизайнер советует использовать устойчивые полки с чехлом, которым можно все накрыть в случае дождя. Помимо полки в этой зоне появились кресла и искусственные цветы, которые не требуют большого ухода.

ФОТО: Пресс-фото

Для зоны отдыха в саду у домика Рената выбрала садовую мебель и зонт от солнца, всё это создает ощущение отдельного пространства. Пара красочных пуфиков и детская мебель создают атмосферу отдыха и лета для общения и пикника. Родители смогут присматривать за детьми и сами получать удовольствие на свежем воздухе.