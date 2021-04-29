Фото ⟩ Необычное перевоплощение: как обустроить домик на дереве
Домик на дереве - мечта многих детей. Семья из Латвии благодаря дизайнеру IKEA смогла преобразить свой домик на дереве и уже готова встречать лето.
Домик на дереве - мечта многих детей. Семья из Латвии благодаря дизайнеру IKEA смогла преобразить свой домик на дереве и уже готова встречать лето.
«Домик на дереве - мечта любого ребенка, и настоящее испытание для дизайнера - как все обустроить, учитывая, что мебель должна выдержать разные погодные условия. Обустройство должно быть продуманным, чтобы детям было там чем заняться, и в то же время безопасным и функциональным, чтобы мотивировать их проводить больше времени на свежем воздухе», — говорит Рената Вавере.
Домик небольшой, но дети очень его любят, он служит уже не первому поколению и заслуживает обновлений. Для того, чтобы максимально использовать небольшое пространство, дизайнер устроила перепланировку, убрав двери, чтобы освободить место на полу и на стенах. А чтобы погода не мешала в нем играть, на окнах установила ставни. Сам домик всего четыре квадратных метра, поэтому дизайнер решила создать зону для отдыха внизу, под домиком.
До перевоплощения юные хозяева сказали, что хотели бы видеть темные тона и что им нужен столик, кресла и свет. «Все можно реализовать! - говорит Рената. - Только нужно понимать, что все решения должны выдерживать непогоду. Для освещения можно использовать гирлянды и светильники на солнечных батарейках, и для них не нужно электричество. Их можно развесить на ветках, закрепить на домике или в других местах».
Рената знает, что свежий воздух повышает аппетит, и на первом этаже домика создала небольшой уголок для посиделок за чем-то вкусным. Для хранения посуды и закусок дизайнер советует использовать устойчивые полки с чехлом, которым можно все накрыть в случае дождя. Помимо полки в этой зоне появились кресла и искусственные цветы, которые не требуют большого ухода.
Для зоны отдыха в саду у домика Рената выбрала садовую мебель и зонт от солнца, всё это создает ощущение отдельного пространства. Пара красочных пуфиков и детская мебель создают атмосферу отдыха и лета для общения и пикника. Родители смогут присматривать за детьми и сами получать удовольствие на свежем воздухе.
Галерея: Необычное перевоплощение - как дизайнер обустроила домик на дереве