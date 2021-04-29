Болгария высылает одного российского дипломата

В сообщении ведомства говорится, что МИД страны обратился к правоохранительным органам России за полным содействием болгарским властям в "расследовании взрывов на болгарских оружейных складах, уничтожения вещественных доказательств в пожаре и отравления троих болгарских граждан, чтобы выявить и отдать под суд тех, кто совершил это".

В МИД РФ уже заявили, что Москва ответит на высылку из Болгарии сотрудника посольства РФ в Софии.

Накануне болгарские СМИ сообщили, что власти страны изучают возможную причастность шестерых россиян к взрывам на военных складах в Болгарии в период с 2011 года.