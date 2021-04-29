Мошенничество продолжается: со счета жительницы Харьюмаа украли 5600 евро

28 апреля в Нарвское отделение полиции поступило заявление от 20-летней женщины, которой предложили торговать на финансовых рынках при помощи посредника и заработать большую прибыль. Женщина установила на свой телефон AnyDesk и перевела со своего счета 4681 евро. Когда женщина выразила желание забрать прибыль и это оказалось невозможным, она обратилась в полицию.

В Харьюмаа позвонили 66-летней женщине якобы из банка и попросили ввести пароли Smart-ID, что женщина и сделала. Ущерб составил 5600 евро.

Жительница Пярнумаа связалась с полицией и сообщила, что ей за день два раза звонили мошенники, выдававших себя за работников то банка SEB, то Swedbank. Телефонные звонки поступали с разных номеров. С женщиной говорили по-русски и пытались убедить ее, что на ее счету происходят странные сделки и пытались выманить у женщины ее личные данные. «Но я слежу за новостями и знаю, что так звонят мошенники», – рассказала она полиции. Никаких данных женщина не передала, но на всякий случай сама позвонила в свой банк, где ей подтвердили, что со счетом все в порядке и попросили передать информацию о попытке мошенничества и полиции.

«Благодарим женщину, которая поступила абсолютно правильно. Мошенники ведут себя нагло и настойчиво, но тратить на них свое время не надо. Чем быстрее вы закончите разговор, тем быстрее вы сможете связаться со своим банком, чтобы для собственного спокойствия убедиться, что все в порядке, – говорит капитан полиции Маарья Пунак. – В последнее время ко мне чаще обращаются за советом и в связи с возможными мошенничествами под предлогом романтического знакомства. Это тоже правильно, лучше проконсультироваться до начала бурного общения, которое заканчивается, как правило, либо выманиваем денег, например, на лечение, либо новые знакомые приглашают подзаработать на криптовалюте или инвестициях, что также оказывается мошенничеством. Взгляд со стороны – будь то полицейский или надежный друг – поможет понять и сориентироваться, стоит за предложением реальный человек либо кто-то неизвестный прикрывается украденной с просторов интернета фотографией».

28 апреля в полицию сообщили, что в Таллинне при неизвестных обстоятельствах была украдена банковская карточка, которой заплатили за покупки, а также сняли наличные. Ущерб 4877 евро. Случай подобного мошенничества был зарегистрирован и в Лыунаской префектуре. На имя одного проживающего в Вырумаа мужчины без его ведома были оформлены разные кредиты в общей сумме в 9000 евро. Пострадавший сказал, что он потерял свою банковскую карточку и ID-карту, но закрыл их только неделей позже.